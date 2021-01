Juventus, Arthur: "Mi sento meglio da mezzala, come giocavo al Barcellona"

Il centrocampista brasiliano Arthur ai microfoni di Dazn, prima della sfida con il Bologna, ha parlato della sua posizione in campo. "La verità è che mi sono confrontato con Pirlo, se devo giocare in una posizione diversa ci gioco per aiutare la squadra ma come mezzala mi sento meglio, ci giocavo anche a Barcellona".