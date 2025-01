Juventus, Arthur può raggiungere Neymar: il Santos ha avanzato una proposta di prestito

Il ritorno di Neymar nel calcio brasiliano sta generando grande entusiasmo, ma il suo impatto va oltre il semplice aspetto sportivo. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, la stella brasiliana avrebbe chiesto al Santos di compiere un grande sforzo per allestire una squadra competitiva, suggerendo una serie di nomi di spicco del panorama calcistico mondiale per far tornare il club Peixe competitivo sin da subito.

Si parla di Paul Pogba (svincolato), Marcelo (svincolato), Thiago Silva (Fluminense), Sergio Ramos (svincolato), Paulo Henrique Ganso (Fluminense), Leandro Paredes (Roma) e non ultimo Arthur Melo (Juventus). Neymar sarebbe disposto a partecipare attivamente alle trattative per convincere questi giocatori a unirsi al progetto del "Dream Team Peixe", un'ambiziosa iniziativa per riportare il Santos ai vertici del calcio brasiliano e sudamericano.

Secondo quanto rivelato dal collega Fabrizio Romano, il club brasiliano avrebbe avanzato una proposta di prestito ai bianconeri per il centrocampista, che sin da inizio stagione è fuori rosa nonostante un buon campionato con la maglia della Fiorentina. Secondo quanto rivelato, nell'offerta sarebbe inclusa una opzione per il riscatto del giocatore, che avrebbe già dato il suo personale placet al trasferimento e al ritorno in Sud America dopo le poco convincenti esperienze tra Liga, Premier e Serie A.