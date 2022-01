Juventus, caccia all'attaccante: proseguono i contatti con lo Zenit per Sardar Azmoun

La Juventus resta vigile sul mercato, alla ricerca della giusta occasione per rinforzare il suo reparto avanzato. Uno degli obiettivi - scrive 'Tuttosport' - resta l'iraniano Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit. Anche nelle ultime ore sono andati avanti i contatti col club di San Pietroburgo. Dalla Russia sono consapevoli del fatto che Azmoun non rinnoverà il contratto e andrà via a parametro zero: tuttavia, a gennaio lo daranno via solo se riusciranno a individuare sul mercato un sostituto all'altezza.

Su Azmoun non c'è comunque solo la Juve. Da settimane l'Olympique Lione è sulle tracce dell'attaccante iraniano: ha già formulato un'offerta da 4 milioni di euro per l'acquisto del cartellino e ha un accordo di massima col giocatore per un contratto fino a giugno 2026.