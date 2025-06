Juventus, cauto ottimismo per Jonathan David: risposta in arrivo il prossimo mese

Viktor Gyokeres ha avvisato la Juventus e Damien Comolli, l'affare non si farà. Come riferito dal Corriere dello Sport, l'agente del bomber svedese in partenza dallo Sporting Lisbona e adocchiato come possibile rinforzo in attacco dai bianconeri preferisce l'Arsenal e lo ha comunicato al club piemontese.

Quindi la Juventus ora volge il suo sguardo altrove e per Jonathan David - si legge sul quotidiano romano - filtra un cauto ottimismo: il centravanti canadese, free agent dal Lilla, vorrebbe uno stipendio da 7 milioni di euro e delle commissioni per i procuratori pari a 12 milioni, senza dimenticare il bonus milionario al momento della firma sul contratto con i bianconeri.

La situazione al momento è che la Juventus è arrivata a offrire cifre leggermente più basse rispetto alla domanda complessiva del 25enne canadese e resta sul tavolo, ma comunque più alte rispetto alle altre pretendenti (Napoli e Inter). Quanto invece al PSG campione d'Europa e al Manchester United, pare abbiano abbandonato la pista. Mentre Jonathan David dovrà dare una risposta, positiva o meno, a Comolli e alla Juve entro metà luglio.

Intanto resta apertissimo il discorso Dusan Vlahovic, che il club bianconero intende cedere quest'estate per non prenderlo a zero tra 12 mesi: il prezzo appiccicato addosso alla punta serba è di 30 milioni minimo.