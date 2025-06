TMW Edin Dzeko è arrivato a Villa Stuart. Visite mediche con la Fiorentina in corso

Dopo una mattinata passata al Gemelli, Edin Dzeko è arrivato in questi minuti a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche per conto della Fiorentina. Il centravanti bosniaco, come testimoniano le immagini raccolte da TuttoMercatoWeb, è arrivato nella clinica capitolina e sta iniziando i test medici propedeutici alla firma sul contratto.

Una volta terminate le visite mediche di rito, Dzeko partirà alla volta di Firenze dove nel primo pomeriggio è atteso al Viola Park per mettere nero su bianco l'accordo con il suo nuovo club ed iniziare ufficialmente la nuova avventura. Per lui, arrivato dal Fenerbahce a parametro zero dopo un biennio in cui ha raccolto 99 presenze e 46 reti col club turco, un contratto di un anno con opzione sul secondo ed uno stipendio di circa 1,8 milioni di euro a stagione.