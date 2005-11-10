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Juventus, ceduto il 2006 Diego Pugno in prestito all'Ajax: il comunicato

Juventus, ceduto il 2006 Diego Pugno in prestito all'Ajax: il comunicato TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 11:43Serie A
Il giovane bianconero giocherà nella prossima stagione con la maglia dell'Ajax, come reso noto dalla Juventus con un comunicato ufficiale.

La Juventus ha ceduto in prestito il classe 2006 Diego Pugno all'Ajax. Il giovane attaccante si trasferirà ad Amsterdam per la prossima stagione, come annunciato dal club bianconero con un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Juventus

"Diego Pugno saluta la Juventus: l’attaccante classe 2006 si trasferisce infatti a titolo temporaneo all'Ajax per la prossima stagione sportiva.

Arrivato in bianconero nel 2021, il giovane attaccante ha compiuto una parte importante della sua crescita all'interno del nostro Settore Giovanile. Un percorso ricco di tappe significative, culminato nel dicembre del 2024 con il momento speciale del debutto in Prima Squadra, in occasione della sfida di Serie A disputata sul campo del Lecce. Nell'ultima stagione, Pugno ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Next Gen.

E adesso si aprono le porte di un’esperienza formativa nel massimo campionato olandese: in bocca al lupo, Diego!".

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