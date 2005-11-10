Juventus, le cifre dell'operazione Lucumì: al Bologna 19,5 milioni più 2 di bonus
La Juventus ha ufficializzato questa mattina l'acquisto di Jhon Lucumi dal Bologna e come di consueto, oltre al classico comunicato pubblicato sul sito, il club bianconero ne ha emesso anche un altro con tutte le cifre dell'affare, con il colombiano che è passato al club torinese per 19,5 milioni di euro più due di bonus.
Il comunicato della Juventus
"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".