Ufficiale Juventus, nuova partnership: accordo pluriennale con Yokohama Tyres

La Juventus amplia la propria rete di partnership internazionali e ha annunciato la firma di un accordo pluriennale con Yokohama Tyres, che diventa Official Partner della società.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota pubblicata dal club bianconero: "Juventus è lieta di accogliere YOKOHAMA Tyres come nuovo Official Partner del Club, a seguito della firma di un accordo di sponsorizzazione pluriennale". E ancora: "L'accordo segna l'inizio di una nuova collaborazione tra Juventus e YOKOHAMA, unendo due brand internazionali accomunati dalla costante ricerca dell'eccellenza, delle prestazioni e dell'innovazione continua. Attraverso questa partnership, Juventus rafforza ulteriormente la propria rete di partner globali di altissimo livello, offrendo al contempo a YOKOHAMA una piattaforma prestigiosa per incrementare la propria brand awareness e il posizionamento premium in Europa. L'accordo offre a YOKOHAMA l'opportunità di connettersi con milioni di tifosi in Europa e nel mondo, integrando il proprio business con la forza emotiva del calcio e legandosi all'appeal globale di un Club riconosciuto per la sua storia, le sue ambizioni e la sua mentalità vincente".

Le parole delle due società

"Questa partnership rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione. È un investimento strategico nel futuro del nostro brand e una forte dichiarazione delle nostre ambizioni in Europa", ha dichiarato Gregorio Borgo, Presidente di Yokohama Europe e Managing Officer di Yokohama Rubber Co., Ltd. "Negli ultimi anni abbiamo ottenuto una crescita straordinaria grazie a continui investimenti nei nostri prodotti, nelle persone, nell'esperienza del cliente e nel posizionamento d.el marchio. La partnership con un club del calibro della Juventus ci offre l'opportunità di entrare nel mondo del calcio d'élite al fianco di una delle sue istituzioni più storiche e rispettate. Il calcio ha una capacità unica di generare passione e coinvolgimento emotivo; Juventus offre la piattaforma ideale per rafforzare il nostro legame con milioni di appassionati che condividono i nostri valori di performance, eccellenza e ricerca del successo".

"Siamo felicissimi di dare il benvenuto a YOKOHAMA nella famiglia bianconera come nostro Official Partner", ha aggiunto Peter Silverstone, Chief Business Officer di Juventus. "Come Club vantiamo un forte legame con i marchi premium del settore automobilistico, in particolare attraverso la nostra partnership di lunga data con Jeep, e l'arrivo di YOKOHAMA rafforza ulteriormente questo network prestigioso. YOKOHAMA è un brand autorevole e stimato che condivide il nostro impegno per l'eccellenza, l'innovazione e le alte prestazioni. Questa partnership unisce due organizzazioni guidate da una forte cultura dell'ambizione e da una costante ricerca dei più alti standard, sia dentro che fuori dal campo".