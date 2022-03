Juventus, Cuadrado il più vicino al rinnovo: un anno in più con stipendio leggermente ridotto

Juan Cuadrado e la Juventus, avanti insieme. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il colombiano è vicino al rinnovo con i bianconeri, anche se a cifre inferiori rispetto all'attuale ingaggio. La Juventus - si legge - non eserciterà l'opzione per il prolungamento di una stagione alle attuali condizioni economiche (5 milioni): sul piatto un anno in più di contratto con stipendio ridotto a 3,5-4 milioni bonus inclusi.