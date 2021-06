Juventus, da Chiellini a Ronaldo: tutti i convocati dei bianconeri a Euro 2020

vedi letture

Sono ben undici i convocati della Juventus per il prossimo Europeo al via la prossima settimana. Protagonisti della prossima kermesse continentale per i bianconeri ci saranno Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa con l’Italia di Roberto Mancini, Wojciech Szczesny con la Polonia come portiere, Merit Demiral con la Turchia e Matthijs de Ligt con l’Olanda fra i difensori, Aaron Ramsey con il Galles, Dejan Kulusevski con la Svezia e Adrien Rabiot con la Francia campione del Mondo. In attacco infine spazio a Cristiano Ronaldo capitano e leader del Portogallo.