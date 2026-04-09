Juventus, dall'Inghilterra: senza Champions il Newcastle valuterà la cessione di Tonali
Il nome di Sandro Tonali continua ad essere al centro delle questioni di calciomercato, con le big inglesi e soprattutto la Juventus che lo hanno inserito in cima alle proprie liste della spesa in vista della prossima estate.
Fino a questo momento il Newcastle non è mai sembrato interessato ad ascoltare proposte per lui, ma al termine della stagione qualcosa potrebbe cambiare. Nello specifico, racconta la BBC, molto sarà legato alla eventuale qualificazione alla prossima Champions League dei Magpies. Attualmente il Newcastle, con 7 partite ancora da giocare e 21 punti in palio, è al 12esimo posto a -7 dal Liverpool quinto, all'ultimo posto che garantisce un posto nella massima competizione europea.
In caso di mancata qualificazione, spiega l'emittente, il Newcastle potrebbe essere costretto a cedere due dei big della sua rosa. E fra i giocatori indicati c'è proprio Tonali, ltre a Gordon e Livramento.
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