Juventus, Danilo: "Allegri ha la vittoria nel DNA. In Champions, tre big davanti a noi"

"Per la Juventus, il rinnovo di Chiellini un fattore importante: è un simbolo della società". Parola di Danilo. Intervistato in patria dallo youtuber brasiliano Fui CLear, il difensore bianconero ha affrontato alcuni temi legati alla nuova stagione della Vecchia Signora: "Allegri ha la vittoria nel DNA e ha scritto pagine di storia incredibili - evidenzia TuttoJuve - in Champions non partiamo come favoriti, ma siamo motivati ad essere competitivi".

Sulla Champions League.

"Liverpool, Manchester City e PSG sono un passo avanti a noi. Io da due anni mi identifico con l'identità del club bianconero: è una società familiare, con una capacità di lavorare e reinventarsi, qui si può lavorare".

Sui tifosi.

"Forse con loro non avremmo perso così tanti punti l'anno scorso, sono fantastici".

Sulla nazionale italiana.

"L'Italia è una squadra molto solida, che gioca bene. È il riflesso del campionato, un torneo dove si vince col lavoro tattico ma dove si gioca anche bene. Un campionato interessante e che sta crescendo".