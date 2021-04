Juventus, Dragusin racconta l'esordio Champions: "Mi sono dimenticato anche il mio nome"

Prime parole rilasciate a JTV dopo il prolungamento ufficiale con la Juventus fino al 2025 per Radu Dragusin, il quale è tornato a parlare anche dell'esordio in Champions League: "In quel momento ero in panchina, l'allenatore mi ha detto ‘Drago, cambiati’. Giuro, non so in che modo mi sono messo le scarpe e la maglietta. Mi sono dimenticato anche il mio nome in quel momento. In Romania ci sono tante persone che mi seguono, che mi supportano. La mia esperienza in bianconero è vissuta come una grande avventura perché la Juve è tra i club migliori al mondo. È un onore anche per loro avere un giocatore in questa squadra dopo Mutu".