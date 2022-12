Juventus, dubbi sull'affare Romero: dal prestito al Genoa alla cessione al Tottenham

Un affare dubbio che complica ancor di più le indagini dell'operazione Prisma. La Stampa in edicola questa mattina ha cercato di ricostruire l'affare Romero, col difensore argentino comprato dalla Juventus nel luglio 2019 per 26 milioni di euro e lasciato in prestito al Genoa: il centrale è passato direttamente all'Atslanta in prestito biennale da 4 milioni di euro e il riscatto fissato a 16 milioni.

Nell'operazione sarebbe coinvolto anche Merih Demiral: "ma Percassi prende tempo e fissa un incontro con Andrea Agnelli per trovare un accordo con la Juve sul riscatto di Cristian Romero e sul prestito di Demiral per «scontare il prestito dai miei crediti». Paratici lo rassicura («Andrea è uno che poi sistemerà») e gli spiega che «lo scorso anno c'era da trovare i soldi e quindi bisognava vendere Romero anche se non era al prezzo giusto»", si legge. Il 2 agosto 2021, poi, si chiuse l'operazione, con l'argentino al Tottenham di Paratici e il turco a Bergamo, a disposizione di Gian Piero Gasperini.