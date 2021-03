Juventus, Dybala è finalmente pronto: dopo la sosta spazio al grande acquisto di fine stagione

vedi letture

Dopo la sosta è previsto il rientro in squadre e dunque in campo di Paulo Dybala. La Juventus lo aspetta a gloria per avere di fatto un nuovo acquisto per le ultime 11 partite stagionali. La scorsa stagione è stato il miglior calciatore della Serie A, quest'anno ha passato più tempo tra casa e J Medical che in campo. All'appello mancano 9 gol e altrettanti assist, anche se dovesse farne solo una parte, riaverlo a disposizione e in buona forma sarebbe come un top player acquistato nel momento più caldo del campionato.