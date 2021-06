Juventus e Genoa discutono di Perin. Ma Allegri vorrebbe trattenerlo come vice-Szczesny

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dell'incontro milanese fra Juventus e Genoa, con Mattia Perin nome caldo sul piatto. I rossoblù vorrebbero trattenere il portiere dopo l'anno e mezzo di prestito, ma secondo la Gazzetta dello Sport Max Allegri potrebbe spingere per la sua permanenza in bianconero come secondo di Szczesny. Il tutto però potrebbe scontrarsi con la volontà del giocatore che oggi sembra più propenso ad una stagione da protagonista altrove (magari proprio al Genoa o alla Fiorentina) piuttosto che da secondo a Torino. Nel caso si dovesse arrivare al nuovo addio, però, la Juventus ascolterebbe solo offerte per la cessione a titolo definitivo con un indennizzo economico (contratto in scadenza nel 2022).