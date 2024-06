Juventus, è il giorno di Motta. Studi legali al lavoro, ma il matrimonio è fatto

Tutto dice che oggi sarà il giorno di Thiago Motta alla Juventus, scrive oggi il Corriere dello Sport. Fosse domani sarebbe solo per cavilli legali che si stanno mettendo in ordine in queste ore. Comunque, il matrimonio è fatto - fino al 2027 - e dalla concentrazione con cui si è lavorato nella giornata di ieri, l’impressione che i fili si possano tirare tutti in nottata, arrivando oggi alla firma e all’annuncio, è altissima.

Thiago, dopo una full immersion di tennis a Roland Garros, che è Parigi, casa, si gode casa vera, Cascais. A pochi passi, a Lisbona, Alessandro Canovi lavora sulle carte in collegamento con l’ufficio legale della Juventus. E Giuntoli? Quello che doveva fare lo ha già fatto, in questa fase la sua presenza fisica può essere surrogata da una regia telefonica, da contatti serrati che assolutamente ci sono e ci saranno nelle prossime ore.

Studi legali al lavoro a pieno ritmo tutto ieri tra Lisbona e Torino, intanto Motta ha iniziato a delineare quella che sarà la sua Juve: Rabiot e Danilo sono due nodi da sciogliere (bello intricato quello del francese), Calafiori sarebbe il simbolo di quel giocatore che sa esprimere la preziosa duttilità mottiana, ma il Bologna chiede tanto.