Roma, Dybala verso un turno di riposo: Gasp pensa alla coppia Soulé-Mora contro il Torino

Dopo quattro gare di fila da titolare, Dybala può rifiatare contro il Torino. Gasperini valuta per la prima volta Soulé e Mora insieme dal 1’.

Paulo Dybala continua a essere il faro della Roma, ma anche per lui si avvicina il momento di tirare il fiato. Dopo quattro partite consecutive da titolare, due delle quali disputate per intero, secondo Il Corriere dello Sport Gian Piero Gasperini sta valutando una gestione più attenta dell’argentino in vista della trasferta contro il Torino. Anche a Istanbul, contro il Fenerbahçe, la Joya è stata tra i migliori dei giallorossi insieme a Cristante. Al termine della gara, però, Dybala ha accusato crampi evidenti, un segnale che invita alla prudenza soprattutto considerando quanto pesanti siano state le sue assenze nella scorsa stagione.

Dybala da preservare pensando all’Inter

Gasperini conosce bene l’importanza del numero 10 e non vuole correre rischi inutili. Dopo il Torino, infatti, arriverà lo scontro diretto con l’Inter del 19 settembre, partita nella quale il tecnico vuole presentare la miglior Roma possibile. Per questo contro i granata potrebbe esserci una novità importante: Soulé e Mora insieme dal primo minuto.

Prima volta insieme per Soulé e Mora

Finora i due trequartisti sono stati utilizzati soprattutto in alternanza. Mora ha iniziato contro la Fiorentina, Soulé lo ha sostituito; a Lecce è accaduto il contrario, mentre contro l’Atalanta il portoghese è partito titolare e l’argentino ha cambiato la partita entrando dalla panchina con gol e assist. In Champions, però, entrambi sono sembrati meno brillanti del solito. Particolare attenzione resta su Rodrigo Mora, per il quale la Roma ha investito complessivamente fino a 50 milioni tra parte fissa, bonus e futura rivendita. Il portoghese ha già mostrato qualità nello stretto, visione di gioco, precisione al tiro e capacità di dialogare con gli attaccanti. Caratteristiche che, per certi aspetti, lo avvicinano proprio a Dybala.