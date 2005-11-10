Napoli, rientra il caso Lang: dopo l’esclusione in Champions può partire titolare

Noa Lang cerca il riscatto dopo la tribuna contro l’Arsenal. Con Alisson fuori diverse settimane, l’olandese può partire titolare contro il Bologna.

Una nuova occasione per Noa Lang. Dopo l’esclusione dalla sfida di Champions League contro l’Arsenal per motivi disciplinari, l’esterno olandese è tornato regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri e punta a ritagliarsi uno spazio importante nella prossima partita del Napoli. A favorire il suo possibile impiego dal primo minuto - spiega Il Corriere dello Sport - è anche l’infortunio di Alisson, fermato da una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Il brasiliano dovrebbe restare fuori per quattro o cinque settimane, con l’obiettivo di rientrare per la sfida contro il Venezia del 17 ottobre.

Lang si candida per la fascia sinistra

Senza Alisson, Allegri dovrà ridisegnare il lato sinistro dell’attacco. Una possibilità è rappresentata da Vergara, già utilizzato contro l’Arsenal, ma Lang può sfruttare la sua naturale predisposizione a giocare proprio in quella zona del campo. L’olandese aveva seguito la gara europea dalla tribuna accanto a Manna, pagando un comportamento che Allegri non aveva gradito. Il caso, però, è stato rapidamente ricomposto: Lang si è scusato con allenatore, compagni e società ed è tornato subito ad allenarsi con il gruppo.

Finora soltanto 80 minuti in campionato

In questo avvio di stagione Lang ha raccolto soltanto due presenze in Serie A, entrambe entrando dalla panchina contro Genoa e Como, per un totale di 80 minuti. Contro l’Inter era invece rimasto inutilizzato. Adesso può arrivare la prima vera occasione per cambiare passo e mettere definitivamente alle spalle l’episodio disciplinare. Resta da capire se Allegri deciderà di affidargli subito una maglia da titolare oppure se preferirà utilizzarlo a gara in corso.