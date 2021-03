Juventus, esonero di Pirlo solo in caso di crollo clamoroso: l'eventuale sostituto sarebbe Tudor

Secondo quanto riportato dall'edizione online di Repubblica, la Juventus, dopo il vertice di ieri, come ha sottolineato anche Paratici, non ha nessuna intenzione di interrompere l'esperienza in panchina di Andrea Pirlo, anche perché Agnelli fa fortemente il tifo per il suo ex calciatore. Solo nel caso in cui le cose dovessero precipitare, allora potrebbe arrivare un clamoroso esonero. In quel caso però, la soluzione interna sarebbe già presente nel club e risponderebbe a Igor Tudor, allenatore di maggiore esperienza all'interno dello staff. I rapporti con il trio Pirlo-Baronio-Gagliardi intanto sono ormai al minimo e si nota a occhio visto che per l'intero girone d'andata il croato spesso e volentieri si alzava dalla panchina per dare indicazioni mentre ora resta sempre in disparte.