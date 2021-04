Juventus-Genoa, arriva il raddoppio bianconero: gran giocata di Chiesa, segna Morata

Raddoppio della Juventus con Alvaro Morata. Azione partita grazie a Federico Chiesa, bravissimo a rubar palla a Radovanovic e involarsi verso l'area di rigore. Conclusione dell'esterno che trova la respinta di Perin, sul tap in Cristiano Ronaldo colpisce il palo ma c'è libero anche Morata che deve appoggiare in rete. Gol numero 8 in Serie A per lo spagnolo, 2-0 sul Genoa al 22'.