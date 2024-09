Juventus, Giuntoli blinda i vice: rinnovi in arrivo per Perin e Pinsoglio

Zero gol subiti nelle prime tre giornate di campionato. Un ottimo avvio per la Juventus di Thiago Motta, non a caso prima - ex aequo con Inter, Torino e Udinese - in una Serie A che già non vede nessuna squadra a punteggio pieno. Michele Di Gregorio, arrivato in estate dal Monza, ha già (quasi) fatto dimenticare Wojciech Szczesny: merito anche di un gruppo portieri collaudato e nel quale è facile inserirsi. Che la Vecchia Signora vuole tenersi stretto.

Rinnovano i vice. Second quanto riferito da Tuttosport, infatti, tra i prossimi obiettivi di Cristiano Giuntoli vi sono proprio i prolungamenti dei contratti di Mattia Perin e Carlo Pinsoglio. Rispettivamente, il miglior secondo portiere della Serie A e un formidabile uomo spogliatoio, apprezzato da tutti in casa Juventus per la positività che riesce a portare nel gruppo.

Nel caso di Perin, l'inesattezza con il suo agente, Alessandro Lucci, sarebbe raggiunta già da diverso tempo. Sul tavolo un contratto fino al 2026, con opzione di rinnovo automatico per un'ulteriore stagione in base a determinate condizioni. Orizzonte 2026 anche per il terzo portiere Pinsoglio, utile - ricorda il quotidiano piemontese - anche per un discorso di liste, sia in Serie A che in Champions League.