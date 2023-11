Juventus, Giuntoli lavora alle cessioni a gennaio: due giocatori potrebbero lasciare la Continassa

Sulle pagine di Tuttosport si parla del mercato della Juventus. L'idea in casa bianconera è quella di mantenere equilibrio e compattezza, i due principi che stanno guidando la cavalcata della Juventus. Parlando in termini di mercato, significa che la Juventus cercherà di acquistare un giocatore che possa alzare il tasso tecnico della squadra, altrimenti la squadra rimarrà così per non rischiare di alterare l'attuale armonia. A meno che, naturalmente, nella prossima sessione non ci sia qualcuno destinato a lasciare la Continassa.

Due giocatori in cerca di spazio

Sono due i giocatori - scrive il quotidiano sportivo - che potrebbero lasciare i bianconeri a gennaio. Il primo indiziato è Iling-Junior, che sta vedendo il campo con il contagocce e sulla cui testa pende un contratto in scadenza nel vicino 2025. E, in seconda battuta, Nicolussi Caviglia, protagonista a sorpresa del derby d’Italia, ma al contempo relegato a un ruolo di comprimario che rischia di frenarne la crescita agonistica.

Titolo definitivo o prestito?

Per quanto riguarda l'inglese - si legge - potrebbe essere presa in considerazione l'idea di una cessione a titolo definitivo per mettere da parte un tesoretto magari da investire proprio a gennaio. Per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile bianconero la Juventus potrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni.