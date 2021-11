Juventus, i ko di Ramsey sono solo sfortuna? Ieri il gallese era deluso dall'ennesimo stop

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo l'ultimo infortunio certificato nella giornata di ieri, Aaron Ramsey era particolarmente deluso. Un motivo per sciogliere qualche dubbio di troppo nato per la sua capacità di recuperare dagli infortuni sempre in tempo per giocare con il Galles. "Solo sfortuna?" - si chiede il quotidiano - Il centrocampista ha un mese davanti a sé per rispondere positivamente alla domanda e provare a iniziare a giustificare i 7,5 milioni a stagione che percepisce in bianconero.