Juventus, i tre nomi per gennaio tra difesa e attacco: Skriniar, Antonio Silva e Zirkzee

Joshua Zirkzee, Milan Skriniar e Antonio Silva. La Gazzetta dello Sport di oggi fa questi tre nomi per il mercato invernale della Juventus. Col tesoretto in entrata dalla possibile cessione di calciatori utilizzati meno come Nicolò Fagioli o Douglas Luiz, la Vecchia Signora spera infatti di colmare quelle lacune che la rosa di mister Thiago Motta ha evidenziato, in primis causa infortuni, in questa prima parte della stagione: difensore (o difensori) e attaccante.

Gli obiettivi tra difesa e attacco

Detto del centrale ex Inter in rotta col Paris Saint-Germain, sicuro partente a gennaio, alla Juve è gradito anche il profilo del centrale classe 2003 Antonio Silva, attualmente in forza al Benfica. Che aggiungere poi sull'attaccante ex Bologna oggi in forza al Manchester United? L'olandese a Old Trafford non si è ambientato e a Torino ritroverebbe il suo mentore.

Fagioli e Douglas Luiz: due sacrifici necessari

Se Fagioli ha fin qui collezionato 14 presenze con 656 effettivi in campo e un assist, Douglas Luiz ha visto il campo in sole 9 occasioni con 312 minuti giocati. Dopo essere stato a Manchester domenica, Giuntoli ha fatto un nuovo blitz martedì sera a Birmingham. Dal primo la Juve conta di incassare 20-25 milioni di euro; il secondo (ora infortunato) finora non ha convinto, ma per portarlo via da Torino serve un’offerta soddisfacente oppure uno scambio. Non dimentichiamoci che è stato pagato 50 milioni di euro.