Juventus, il calendario completo del prossimo campionato
Di seguito il calendario completo della Juventus per il campionato di Serie A 2026/27:
1ª giornata (22/23 agosto): Frosinone - Juventus
2ª giornata (29/30 agosto): Juventus - Parma
3ª giornata (5/6 settembre): Juventus - Milan
4ª giornata (12/13 settembre): Sassuolo - Juventus
5ª giornata (19/20 settembre): Juventus - Atalanta
6ª giornata (10/11 ottobre): Cagliari - Juventus
7ª giornata (17/18 ottobre): Juventus - Lazio
8ª giornata (24/25 ottobre): Lecce - Juventus
9ª giornata (28 ottobre): Genoa - Juventus
10ª giornata (31 ottobre/1° novembre): Juventus - Napoli
11ª giornata (7/8 novembre): Fiorentina - Juventus
12ª giornata (21/22 novembre): Juventus - Venezia
13ª giornata (28/29 novembre): Como - Juventus
14ª giornata (5/6 dicembre): Juventus - Udinese
15ª giornata (12/13 dicembre): Juventus - Monza
16ª giornata (19/20 dicembre): Roma - Juventus
17ª giornata (2/3 gennaio): Bologna - Juventus
18ª giornata (6 gennaio): Juventus - Torino
19ª giornata (9/10 gennaio): Inter - Juventus
20ª giornata (16/17 gennaio): Juventus - Genoa
21ª giornata (23/24 gennaio): Juventus - Cagliari
22ª giornata (30/31 gennaio): Milan - Juventus
23ª giornata (6/7 febbraio): Juventus - Sassuolo
24ª giornata (13/14 febbraio): Napoli - Juventus
25ª giornata (20/21 febbraio): Juventus - Bologna
26ª giornata (27/28 febbraio): Monza - Juventus
27ª giornata (6/7 marzo): Juventus - Roma
28ª giornata (13/14 marzo): Lazio - Juventus
29ª giornata (20/21 marzo): Juventus - Como
30ª giornata (3/4 aprile): Sassuolo - Juventus
31ª giornata (10/11 aprile): Juventus - Lecce
32ª giornata (17/18 aprile): Venezia - Juventus
33ª giornata (24/25 aprile): Juventus - Fiorentina
34ª giornata (1/2 maggio): Atalanta - Juventus
35ª giornata (8/9 maggio): Udinese - Juventus
36ª giornata (15/16 maggio): Juventus - Inter
37ª giornata (22/23 maggio): Parma - Juventus
38ª giornata (29/30 maggio): Juventus - Frosinone