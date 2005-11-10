Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa
Carrarese Calcio 1908 rende nota la cessione a titolo temporaneo, con trasformazione in obbligo di riscatto al realizzarsi di determinate condizioni, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zanon alla Società Pisa Sporting Club.
Il club apuano ringrazia Simone, per l’attaccamento alla maglia, lo spirito di sacrificio e la professionalità espressa in questi anni trascorsi ai piedi delle apuane.
Simone è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale che ci ha condotti alla vittoria dei playoff di Serie C nella stagione 2023/2024: iconico il suo assist al bacio per Finotto, in finale contro il Vicenza.
Negli ultimi due anni, è stato un pilastro delle due storiche salvezze raggiunte in Serie B, che lo hanno visto autore di prestazioni importanti.
In maglia azzurra si contano 7 reti, 17 assist e il traguardo, ampiamente superato, delle 100 presenze.