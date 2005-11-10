Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa

Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 19:49Serie B

Carrarese Calcio 1908 rende nota la cessione a titolo temporaneo, con trasformazione in obbligo di riscatto al realizzarsi di determinate condizioni, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zanon alla Società Pisa Sporting Club.

Il club apuano ringrazia Simone, per l’attaccamento alla maglia, lo spirito di sacrificio e la professionalità espressa in questi anni trascorsi ai piedi delle apuane.
Simone è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale che ci ha condotti alla vittoria dei playoff di Serie C nella stagione 2023/2024: iconico il suo assist al bacio per Finotto, in finale contro il Vicenza.

Negli ultimi due anni, è stato un pilastro delle due storiche salvezze raggiunte in Serie B, che lo hanno visto autore di prestazioni importanti.

In maglia azzurra si contano 7 reti, 17 assist e il traguardo, ampiamente superato, delle 100 presenze.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Pisa, c'è Zanon. Ma alla Carrarese andranno solo soldi: per Bonfanti trattativa a... Pisa, c'è Zanon. Ma alla Carrarese andranno solo soldi: per Bonfanti trattativa a parte
Pisa, non solo soldi per Zanon: alla Carrarese anche una contropartita tecnica Pisa, non solo soldi per Zanon: alla Carrarese anche una contropartita tecnica
Il Pisa piazza un doppio colpo: Rao in città per le visite. Ed è fatta anche per... Il Pisa piazza un doppio colpo: Rao in città per le visite. Ed è fatta anche per Zanon
Altre notizie Serie B
Padova, Calabro: "Bene i nuovi. Stiamo mettendo benzina: normale non essere pimpanti"... Padova, Calabro: "Bene i nuovi. Stiamo mettendo benzina: normale non essere pimpanti"
Cremonese, Bianchetti: "Ritiro positivo, sappiamo in cosa dobbiamo migliorare" Cremonese, Bianchetti: "Ritiro positivo, sappiamo in cosa dobbiamo migliorare"
Catanzaro, Pafundi: "Felice di essere qui, prometto di sudare la maglia" Catanzaro, Pafundi: "Felice di essere qui, prometto di sudare la maglia"
Mantova, nuovo tentativo della Cremonese per Trimboli: la situazione Mantova, nuovo tentativo della Cremonese per Trimboli: la situazione
Sampdoria, sirene di mercato per Ghidotti: il Parma pensa al portiere Sampdoria, sirene di mercato per Ghidotti: il Parma pensa al portiere
Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa UfficialeCarrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa
Moretti e Alberti ribaltano il gol di Lauritsen: il Novara passa 2-1 contro la Sampdoria... Moretti e Alberti ribaltano il gol di Lauritsen: il Novara passa 2-1 contro la Sampdoria
Dopo Pafundi, il Catanzaro rinforza anche la difesa. Arriva Ruggero dallo Spezia UfficialeDopo Pafundi, il Catanzaro rinforza anche la difesa. Arriva Ruggero dallo Spezia
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti, duro attacco a Mancini. Dopo i disastri del passato la Juve di Carnevali piazza colpi giusti. Mastantuono, tra Viola e Napoli. Leao-Gasp una strana coppia. Cosa serve al Milan per lo scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Doppio colpo Juve: Alajbegovic ha già svolto le visite, anche Kolo Muani atteso a Torino
Immagine top news n.1 "Difensore, esterno, 2 punte": Gasp fa la lista della spesa, intanto a Roma arriva Koulierakis
Immagine top news n.2 Sebastiano Esposito non si allena e con il Cagliari volano gli stracci. Giuffredi attacca
Immagine top news n.3 Domenica di contatti tra Fiorentina e Juventus: si riattiva Joao Mario. E si può chiudere
Immagine top news n.4 Napoli, avventura in Germania per Gutierrez: ai dettagli la cessione al Bayer Leverkusen
Immagine top news n.5 Si è accesa la Juve: dopo i due colpi offensivi tocca al portiere. Vicario il più percorribile
Immagine top news n.6 Juventus, ecco la fumata bianca attesa da un anno! Torna Kolo Muani: domani le visite
Immagine top news n.7 Napoli, De Laurentiis alla festa del centenario: "In futuro saremo ancora più belli e forti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.2 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.3 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1 agosto
Immagine news Serie A n.2 La prima di Valdepeñas nella Fiorentina, proprio col Real Madrid. Grosso: "Alto potenziale"
Immagine news Serie A n.3 Como, Parrott tra i nomi per un attacco da Champions: la concorrenza non manca
Immagine news Serie A n.4 Di Lorenzo: "Capitano nell'anno del centenario: un onore rappresentare questo popolo"
Immagine news Serie A n.5 Domenica di contatti tra Fiorentina e Juventus: si riattiva Joao Mario. E si può chiudere
Immagine news Serie A n.6 Frosinone, Alvini: "Contento della prova di Zerbin, mi piacerebbe farlo essere frizzante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Calabro: "Bene i nuovi. Stiamo mettendo benzina: normale non essere pimpanti"
Immagine news Serie B n.2 Cremonese, Bianchetti: "Ritiro positivo, sappiamo in cosa dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pafundi: "Felice di essere qui, prometto di sudare la maglia"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, nuovo tentativo della Cremonese per Trimboli: la situazione
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, sirene di mercato per Ghidotti: il Parma pensa al portiere
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2026/27, il calendario delle prime 8 giornate: tutte le partite e gli orari
Immagine news Serie C n.2 Carpi, Cassani: "Non eravamo fenomeni sabato, non siamo scarsi adesso"
Immagine news Serie C n.3 Juve Stabia, idea Barranco: nel mirino il terzino classe 2007 della Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, colpo Heinz: contratto triennale per il terzino
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Musso dopo il Padova: "Quindici giorni importanti. Fatta buona gara"
Immagine news Serie C n.6 Trento, Tabbiani: "Con il Modena difficoltà fisiologiche. Restiamo con i piedi per terra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
Immagine news Calcio femminile n.2 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.3 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 2 agosto 2022, Charles De Ketelaere è del Milan. Preso per trentacinque milioni di euro
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
01/08 Mondiali a privati, dietrofront di Infantino. Uefa: «Bene, ma ha perso la nostra fiducia»
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan