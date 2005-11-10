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Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra

Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
© foto di Ian Walton, Chelsea FC
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 18:20Calcio femminile
Giulia Dragoni lascia il Barcellona a titolo definitivo e firma con il Chelsea: contratto di quattro anni per la centrocampista italiana, ex Inter e Roma.

Il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Giulia Dragoni dal Barcellona a titolo definitivo. La centrocampista italiana si lega alle Blues con un contratto di quattro anni, un'operazione che rinforza il centrocampo della squadra londinese con uno dei talenti più interessanti del calcio femminile mondiale.

Le parole di Dragoni

"Non riesco ancora a credere di aver firmato per il Chelsea! Quando ero piccola, nemmeno nei miei sogni più grandi avrei pensato di firmare per il Chelsea. È incredibile, sono davvero emozionata. Ho parlato con Sonia, che mi ha presentato il progetto e mostrato le possibilità. Sappiamo tutti che il Chelsea è uno dei migliori club al mondo, quindi non è stato difficile convincermi a venire qui", ha dichiarato.

Dalla Pro Sesto al double Roma-Barcellona: la carriera di Dragoni

Classe 2006, Dragoni si è formata nel settore giovanile della Pro Sesto prima di passare all'Inter nel 2020, con cui ha esordito in prima squadra poco dopo il suo sedicesimo compleanno. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione del Barcellona, che l'ha ingaggiata nel gennaio 2023. Nello stesso anno è arrivato anche l'esordio in Nazionale maggiore: Dragoni ha disputato da titolare tre partite al Mondiale, risultando la seconda giocatrice più giovane del torneo a soli 16 anni. Oggi, a 19 anni, conta già 25 presenze con l'Italia. Con il Barcellona, Dragoni si è stabilita in prima squadra nella stagione 2023/24, quella del quadruple blaugrana, ricevendo a 17 anni il primo Best Italian Golden Girl award. Successivamente è passata in prestito alla Roma, contribuendo allo scudetto del 2025. Tornata nella Capitale anche la scorsa stagione, ha confermato il suo valore con 7 gol e 4 assist, aiutando i giallorossi a difendere il titolo.

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