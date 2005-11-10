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Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
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Alma Hilaj ritorna al Genoa. Dopo la stagione passata con 27 presenze e tre gol, la centrocampista firma con la formazione rossoblù. Questo il comunicato della società: "Alma Hilaj torna al Genoa con contratto fino al 2028.
Nata a Scutari (Albania) il 2 febbraio 2000, Hilaj è una centrocampista della nazionale albanese. Nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze complessive tra Serie A, Women’s Cup e Coppa Italia, mettendo a segno 3 reti. Bentornata in rossoblù, Alma!".
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