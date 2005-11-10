Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù

Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
ieri alle 17:19Calcio femminile

Alma Hilaj ritorna al Genoa. Dopo la stagione passata con 27 presenze e tre gol, la centrocampista firma con la formazione rossoblù. Questo il comunicato della società: "Alma Hilaj torna al Genoa con contratto fino al 2028.

Nata a Scutari (Albania) il 2 febbraio 2000, Hilaj è una centrocampista della nazionale albanese. Nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze complessive tra Serie A, Women’s Cup e Coppa Italia, mettendo a segno 3 reti. Bentornata in rossoblù, Alma!".

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù UfficialeGenoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre... TMWDragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra UfficialeChelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028 UfficialeFiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava... Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro... TMWDall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
Il saluto di Merlo all'Inter: "Dai campetti di periferia a San Siro. Chi l'avrebbe... Il saluto di Merlo all'Inter: "Dai campetti di periferia a San Siro. Chi l'avrebbe immaginato"
Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter UfficialeIl Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti, duro attacco a Mancini. Dopo i disastri del passato la Juve di Carnevali piazza colpi giusti. Mastantuono, tra Viola e Napoli. Leao-Gasp una strana coppia. Cosa serve al Milan per lo scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Doppio colpo Juve: Alajbegovic ha già svolto le visite, anche Kolo Muani atteso a Torino
Immagine top news n.1 "Difensore, esterno, 2 punte": Gasp fa la lista della spesa, intanto a Roma arriva Koulierakis
Immagine top news n.2 Sebastiano Esposito non si allena e con il Cagliari volano gli stracci. Giuffredi attacca
Immagine top news n.3 Domenica di contatti tra Fiorentina e Juventus: si riattiva Joao Mario. E si può chiudere
Immagine top news n.4 Napoli, avventura in Germania per Gutierrez: ai dettagli la cessione al Bayer Leverkusen
Immagine top news n.5 Si è accesa la Juve: dopo i due colpi offensivi tocca al portiere. Vicario il più percorribile
Immagine top news n.6 Juventus, ecco la fumata bianca attesa da un anno! Torna Kolo Muani: domani le visite
Immagine top news n.7 Napoli, De Laurentiis alla festa del centenario: "In futuro saremo ancora più belli e forti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.2 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.3 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1 agosto
Immagine news Serie A n.2 La prima di Valdepeñas nella Fiorentina, proprio col Real Madrid. Grosso: "Alto potenziale"
Immagine news Serie A n.3 Como, Parrott tra i nomi per un attacco da Champions: la concorrenza non manca
Immagine news Serie A n.4 Di Lorenzo: "Capitano nell'anno del centenario: un onore rappresentare questo popolo"
Immagine news Serie A n.5 Domenica di contatti tra Fiorentina e Juventus: si riattiva Joao Mario. E si può chiudere
Immagine news Serie A n.6 Frosinone, Alvini: "Contento della prova di Zerbin, mi piacerebbe farlo essere frizzante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Calabro: "Bene i nuovi. Stiamo mettendo benzina: normale non essere pimpanti"
Immagine news Serie B n.2 Cremonese, Bianchetti: "Ritiro positivo, sappiamo in cosa dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pafundi: "Felice di essere qui, prometto di sudare la maglia"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, nuovo tentativo della Cremonese per Trimboli: la situazione
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, sirene di mercato per Ghidotti: il Parma pensa al portiere
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2026/27, il calendario delle prime 8 giornate: tutte le partite e gli orari
Immagine news Serie C n.2 Carpi, Cassani: "Non eravamo fenomeni sabato, non siamo scarsi adesso"
Immagine news Serie C n.3 Juve Stabia, idea Barranco: nel mirino il terzino classe 2007 della Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, colpo Heinz: contratto triennale per il terzino
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Musso dopo il Padova: "Quindici giorni importanti. Fatta buona gara"
Immagine news Serie C n.6 Trento, Tabbiani: "Con il Modena difficoltà fisiologiche. Restiamo con i piedi per terra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
Immagine news Calcio femminile n.2 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.3 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 2 agosto 2022, Charles De Ketelaere è del Milan. Preso per trentacinque milioni di euro
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
01/08 Mondiali a privati, dietrofront di Infantino. Uefa: «Bene, ma ha perso la nostra fiducia»
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan