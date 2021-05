Juventus, il piano di rilancio: se Paratici non rinnova Agnelli pronto a promuovere Cherubini

vedi letture

L'ultimo mese di campionato sarà decisivo per la Juventus e la Champions League, per Andrea Pirlo e il suo futuro, per alcuni dirigenti e i rispettivi rinnovi contrattuali. Secondo Tuttosport, alla Continassa si fanno ragionamenti anche su Fabio Paratici: non è escluso il divorzio, ma neanche il prolungamento. Tutto può succedere, ma il d.g. bianconero non si comporta come se stesse per abbandonare la nave, come dimostrano i continui incontro con dirigenti e agenti.

Ribaltone? Andrea Agnelli non è convinto del ribaltone manageriale. E' una possibilità, soprattutto se la Juventus fallisse l'ingresso alla prossima Champions League, ma non una certezza. Se Paratici dovesse salutare l'orientamento del club è quello di procedere con delle promozioni interne, a cominciare da quella di Federico Cherubini, braccio destro del direttore generale, che si metterebbe alla guida di una squadra mercato composta da Giovanni Manna, attuale d.s. dell'Under 23, e Matteo Tognozzi, oggi scouting manager dei giovani. Pavel Nedved, invece, corre verso la conferma.