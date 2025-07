Juventus, il punto su Sancho e Kolo Muani. Situazioni diverse, da valutare entrambe

La Juventus ha in mano Jadon Sancho, ma per ora non ha intenzione di chiudere. Perché se è vero che un accordo è già stato raggiunto - da 15 milioni di sterline, poco più di 17 in euro - dall'altro lato servono altri accordi per concludere la transazione. In primis quanto spenderà il Manchester United per la buonuscita, poi i bonus che eventualmente la Juve riconoscerà al giocatore.

Lo United probabilmente arriverà alla metà. Perché Sancho guadagna circa 12 milioni di euro all'anno e i Red Devils non hanno intenzione di corrispondere tutta la differenza. Non è detto che la Juve non possa collaborare alla buonuscita, ma sarebbe un altro accordo da trovare tra le parti. Finora sono arrivate altre proposte, tutte rimandate al mittente perché Sancho ha intenzione di giocare in Italia, ancor più che al Borussia Dortmund - sarebbe un terzo ritorno dopo quello dell'anno scorso - oppure in Arabia Saudita.

E per Kolo Muani? Serve trovare un accordo, probabilmente per modificare le scelte economiche.. Il PSG vuole che sia un accordo (molto) semplice per il riscatto, la Juve lo ancora alla qualificazione in Champions, più altre condizioni variabili. Non sarà facile, a meno che una delle due scelga di abbassare le proprie pretese.