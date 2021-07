Juventus, il rinnovo di Dybala è una priorità. Al rientro a Torino accelerata decisiva

vedi letture

Paulo Dybala al centro del villaggio Juventus. È questo l’obiettivo che la società bianconera e il gioiello argentino si sono prefissati nelle ultime settimane. Si riparte da zero, o quasi, con i contatti ripresi da quanto si era congelato qualche mese fa e che aveva cominciato a far dubitare della volontà di Madama di puntare ancora in futuro sul proprio numero 10. Desiderio che invece ha ripreso a essere alimentato con convinzione dalla dirigenza bianconero e desiderio che invece, sponda Dybala, non si è mai affievolito con la Joya che ha sempre messo in cima alla lista delle proprie preferenze la Vecchia Signora. Adesso si devono riannodare i fili con un sacrificio necessario da entrambe le parti: da un lato la Juve dovrà avvicinarsi alle richieste dell’ex Palermo, dall’altro il diez dovrà rivedere al ribasso le iniziali pretese andando incontro alle difficoltà economiche del club che ha sempre detto di amare.

A BREVE IL RIENTRO A TORINO - “È un giocatore, - ha raccontato il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, - che ha un ultimo anno di contratto (fino al 2022, n.d.r.). Cherubini è sempre in contatto col giocatore, che si sta preparando per rientrare a Torino. Anzi, credo proprio che sarà uno dei primi a rientrare. Cherubini è in costante contatto con lui e col suo procuratore. Appena Dybala rientrerà, parleremo ripartendo da dove eravamo rimasti”. Massima fiducia e massima attenzione dimostrata dunque dal club bianconero come dichiarato dal numero due della Vecchia Signora. Intanto Dybala si allena in quel di Miami per farsi trovare in condizioni perfette al ritiro di metà luglio agli ordini di Max Allegri: la stagione appena passata è stata un calvario fra virus e infortuni e ora non c’è più tempo da perdere.