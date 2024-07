Juventus, il rito del canto tocca anche a Thiago Motta. Poi ringrazia la squadra

Il rito del canto per i nuovi tocca proprio a tutti, in casa Juventus. E così dopo i giocatori nelle scorse ore, quest'oggi è stato il tecnico Thiago Motta ad esibirsi davanti ai suoi giocatori.

Prima però, l'allenatore ha voluto ringraziare la squadra pe rl'impegno e la disponibilità di questa prima parte di preparazione: "Vi ringrazio per il lavoro fatto, il tempo è passato molto veloce soprattutto per me. Impegno, responsabilità, aiutarsi, stare insieme... In questo ambiente si lavora molto bene. Dobbiamo continuare così".