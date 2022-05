Juventus, in caso di partenza di Arthur il primo nome è Thomas: Paredes l'alternativa

Pogba potrebbe non essere il solo rinforzo della Juventus per il centrocampo. Molto dipenderà dalla posizione di Arthur e in caso di addio il club bianconero ritornerebbe sul mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport fra i profili graditi ci sarebbe Thomas dell’Arsenal mentre resiste la candidatura di Leandro Paredes del PSG.