Juventus, Kean dopo il gol-vittoria al Rijeka: "Ottima prova, ora rientriamo al 100% in Serie A"

vedi letture

Moise Kean, attaccante della Juventus autore del gol vittoria nell'amichevole contro il Rijeka, ha parlato a Sky Sport dopo la partita: "L'ho toccata e vista all'ultimo, ma è uscito fuori un gol. Ci sono state anche altre occasioni in cui sono stato meno fortunato ma vabbè... Ottima prova, ora alleniamoci bene per riprendere in campionato. Diamo il 100% da qualsiasi parte, anche in allenamento, è molto importante".