Juventus, l'intreccio col Sassuolo per Locatelli si può risolvere con Rovella e Traoré

L'intreccio tra Juventus e Sassuolo con protagonista Manuel Locatelli si potrebbe risolvere allargando il discorso ad altri due giocatori. Il primo è Rovella, che i bianconeri stanno pensando di riportare subito a Torino così da interrompere la sinergia col Genoa magari proprio per girarlo in prestito ai neroverdi. Il secondo è Traoré per cui la Juve avrebbe la possibilità di acquisto in seguito a un accordo col Sassuolo ma che starebbe pensando di lasciar interamente al club guidato da Carnevali, proprio per giocarsi questa carta per accelerare l'acquisto di Locatelli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.