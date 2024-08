Juventus, la gioia di Mbangula: "Un sogno che si realizza, lavorerò per restare qui a lungo"

Samuel Mbangula, esterno offensivo della Juventus, è stato uno dei grandi protagonisti della prima giornata di campionato. Schierato a sorpresa dal primo minuto, l'esterno bianconero è andato a segno sbloccando il match, in una serata che rimarrà un ricordo indelebile. Il giocatore ha affidato la sua gioia al suo account Instagram

"19/08/2024

Prima di tutto, ringrazio il mio signore e salvatore Gesù Cristo per l'opportunità che mi ha dato di mostrarmi agli occhi di tutti

È una data che rimarrà incisa in me perché è un sogno che si realizza e continuerò a lavorare per poter rimanere qui per molto tempo

DIO È GRANDE".