Juventus, Locatelli il primo obiettivo a centrocampo. Affare possibile solo a titolo definitivo

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per il mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Quando si parla di centrocampisti - scrive la rosea - il primo nome in lista è sempre quello di Manuel Locatelli. Sulla carta è perfetto per la Juventus: piace a Pirlo, gioca in due ruoli, sta crescendo e può rinforza il gruppo italiano. Il vero problema è quello di trovare un accordo con il Sassuolo. I bianconeri se avranno l'occasione di prenderlo a titolo definitivo, affondando il colpo in estate e magari inserendo nell'affare uno fra Fagioli e Frabotta.