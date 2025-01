Juventus, Locatelli: "Per me gara speciale, ma sono arrivato del club dove volevo stare"

Intervistato da SportMediaset, il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato della sfida di domani contro il Milan, che vivrà da ex rossonero, e di come la Juventus arriva alla gara, che vale la finale di Supercoppa Italiana: "Stiamo seguendo un percorso di crescita e credo che la strada sia quella giusta, come dimostra l'atteggiamento avuto contro la Fiorentina, che è quello che dovrà contraddistinguerci anche per il resto della stagione. Sicuramente vincere ci darebbe molta fiducia ma adesso pensiamo ad una gara alla volta.

Quella di domani è una sfida speciale per me perché nel Milan sono cresciuto, ma oggi sono arrivato nel club dove volevo stare e sono felicissimo di essere qui. Il rapporto con Motta? Io cerco di lavorare bene e sicuramente rispetto all’anno scorso dovevo dare qualcosa in più, ma è una cosa sulla quale sto lavorando con calma e dedizione".

La Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riyad, in Arabia Saudita, con il seguente programma:

Giovedì 2 gennaio

Semifinale: Inter - Atalanta, ore 20:00 italiane.

Venerdì 3 gennaio

Semifinale: Juventus - Milan, ore 20:00 italiane.

Lunedì 6 gennaio

Finale: Vincente Inter-Atalanta - Vincente Juventus-Milan, ore 20:00 italiane.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.