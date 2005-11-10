TMW Juventus, migliora Sarr: oggi il centrocampista ha svolto parte della seduta col gruppo

La Juventus di Luciano Spalletti continua il lavoro alla Continassa con l'obiettivo di tornare alla vittoria e sfruttare una delle poche settimane completamente libere a disposizione dello staff tecnico per lavorare con la squadra.

Ancora a parte McKennie e Cambiaso, migliora Sarr

Continuano ad essere molte le defezioni con cui il tecnico toscano deve fare i conti, specie a centrocampo: fuori Locatelli dopo l'infortunio contro il Milan e Thuram, che è stato operato al ginocchio pochi giorni fa e ne avrà fino a gennaio 2027. Ancora in forte dubbio anche McKennie e Cambiaso: entrambi oggi si sono allenati a parte. Migliora invece Pape Matar Sarr, che oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se sarà a disposizione, almeno per la panchina, nella sfida contro il Sassuolo di domenica.