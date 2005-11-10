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Una Roma da pazzi: Hermoso e Soulé ribaltano l’Atalanta nel finale. Gasp: “Prova di forza”

Una Roma da pazzi: Hermoso e Soulé ribaltano l’Atalanta nel finale. Gasp: “Prova di forza”
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 07:05Serie A
Serata folle all’Olimpico: la Roma domina, ma va sotto nel punteggio. Nel finale, Hermoso e Soulé ribaltano l’Atalanta, facendo impazzire i tifosi.

Nella conferenza stampa della vigilia, Gian Piero Gasperini aveva definito quella contro l’Atalanta una prova di forza. E più prova di forza di così era difficile immaginarla. La Roma rimonta nel finale una partita che sembrava stregata e conquista tre punti pesantissimi al termine di una serata folle.
I giallorossi dominano, costruiscono tantissimo e colpiscono anche tre pali, ma non riescono a trovare il gol. Dall'altra parte, l'Atalanta passa in vantaggio a inizio ripresa nell'unica vera occasione pericolosa costruita fino a quel momento. Una doccia fredda che, però, non spegne la Roma.
La squadra di Gasperini continua infatti a spingere e viene premiata all'89', quando Hermoso trova il gol dell'1-1 e riaccende le speranze dei giallorossi. E alla fine arriva l'ultimo colpo di scena: Soulé firma il 2-1 e completa una rimonta da pazzi, che fa esplodere l’Olimpico.

Roma, rimonta folle contro l'Atalanta. Gasp: “Prova di forza e qualità”

Una vittoria che arriva al termine di una prestazione di grande personalità e che permette alla Roma di rispondere anche alla rimonta dell'Inter, arrivata poche ore prima. Gasperini, a caldo, ha esaltato quanto fatto dai suoi: “Anche se non fosse arrivata la vittoria, la prestazione sarebbe stata la stessa. Con quanto visto, sarebbe stato difficile parlare della sconfitta. Questa è una prova di forza e di qualità e non solo di gruppo”.
La Roma ha dimostrato di saper insistere anche nei momenti più complicati, senza perdere fiducia nei propri mezzi e trovando risposte decisive anche dalla panchina. Ed è proprio questa la risposta più importante arrivata dall'Olimpico.

Roma, da partente a uomo decisivo: che serata per Soulé

E poi c'è Soulé. Fino all'ultimo giorno di mercato sembrava poter essere uno dei sacrificabili per fare spazio all'esterno offensivo cercato dalla Roma. È rimasto e, alla prima grande occasione, ha scelto il momento migliore per diventare decisivo. Il suo gol nel recupero regala una notte indimenticabile all'Olimpico e lancia i giallorossi nel migliore dei modi verso il debutto in Champions League.

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