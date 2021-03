Juventus, Morata: "Sto bene, spero di stare meglio martedì. CR7 è una macchina da gol"

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, autore di una doppietta contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky: "

"È una bella serata, soprattutto per la risposta della squadra. Sono state settimana difficili, non capivo cosa stava succedendo perché avevo perso le forze. Finalmente mi sto ritrovando fisicamente e spero di stare ancora meglio martedì"

Io fondamentale per questa Juventus?

"Qui non molla nessuno, l'esultanza era riferita a questo. Ci sono ancora tanti punti in ballo, dobbiamo dare tutto".

È più importante il gol o la prestazione?

"Sì, il gol è importante per un attaccante. Purtroppo però viene giudicata la prestazione in base ai gol e se non segni arrivano le critiche. Io sono tranquillo e lavoro per la squadra. E poi c'è Cristiano, lui è una macchina da gol. Sono contento per la prestazione di oggi"

Spesso cerco l'assist invece di calciare?

"Troppo altruista non è la parola giusta. Il calcio è uno sport di squadra, giochiamo per vincere. Mi piacerebbe segnare 40 gol, ma preferisco vincere. Posso segnare anche un gol a stagione, ma se vinciamo è meglio".

Le mie condizioni?

"So meglio, ma non sono ancora al 100%. Adesso sono concentrato sulla gara con il Porto".