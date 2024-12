Juventus, Motta: "Palladino ottimo allenatore. La Fiorentina gioca bene se ha spazio"

vedi letture

Arrivano buone notizie per la Juventus. A riportarle è stato lo stesso Thiago Motta, in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Infortunati? Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Gonzalez, Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Milik, mentre Bremer e Cabal sapete già", ha sottolineato il tecnico bianconero.

Come è stata la settimana di lavoro? E come sta la squadra?

"Sarà una partita importante. La Fiorentina non arriva da due risultati positivi ma in precedenza sì. Noi stiamo bene, abbiamo recuperato giocatori assenti nelle ultime gare. Dobbiamo essere concentrati e fare una partita giusta".

Quali sono le caratteristiche più pericolose della Fiorentina?

"Hanno un ottimo allenatore, lo ha dimostrato in questi anni. E hanno qualità individuali e una buona organizzazione. Sanno giocare bene a calcio se hanno spazio. Inoltre quando affrontano squadre come la nostra, sono molto pericolosi in ripartenza. Dovremo imporre il nostro gioco e negare a loro le transizioni".

Quanti minuti avrà Gonzalez? E quanto è importante averlo in uno scontro diretto?

"Tutti vogliono vincere, dobbiamo fare ciò che sappiamo fare e bene. Faremo sempre qualcosa in più come sempre, sappiamo che i nostri tifosi sentono questa partita: dentro e fuori dal campo saremo insieme. Gonzalez ha fatto differenziato negli ultimi giorni, non lo abbiamo rischiato e oggi l'ho visto bene. Non posso dirvi se giocherà titolare, nemmeno i ragazzi sanno chi ci sarà nella formazione titolare"

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Thiago Motta