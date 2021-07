Juventus, nel giro di 24-48 ore l'offerta ufficiale al Sassuolo per Locatelli: tutti i dettagli

Nel giro delle prossime 24-48 ore la Juventus presenterà un'offerta ufficiale al Sassuolo per Manuel Locatelli. Come sottolinea Tuttosport, dopo il vertice livornese di venerdì scorso a casa di Massimiliano Allegri, i bianconeri sono pronti a tentare l'affondo per il giovane centrocampista campione d'Europa.

Prestito pluriennale in stile Chiesa con riscatto, di poco sotto i 40 milioni di euro richiesti dai neroverdi, che diventa obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi e bonus. Nella giornata di oggi, o al massimo domani, la proposta sarà presentata nei dettagli a Carnevali, con la volontà di chiudere grazie anche all'accordo di massima già trovato col giocatore.