Juventus, Nico Gonzalez: "Era troppo importante vincere oggi, ma è ancora lunga"

Dopo la vittoria contro l'Inter, il jolly offensivo della Juventus Nico Gonzalez è intervenuto a La Domenica Sportiva analizzando così il big match dell'Allianz Stadium: "Oggi abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra, però questa vittoria vale 6 punti per noi, era troppo importante vincere oggi per stare lì ma è lunga, dobbiamo continuare su questa strada e portare risultati positivi che è ciò che conta".

Ti senti in crescita?

"Si può sempre migliorare, in ogni allenamento provo a fare meglio, voglio aiutare la squadra, siamo giovani e dobbiamo stare insieme".

A Motta piace la tua ecletticità?

"Il mister sa che può contare su di me, sa che posso giocare punta, esterno, terzino e conta solo aiutare la squadra. Posso fare attaccante, esterno, lo sa il mister e per me non è un problema".

E' possibile fare più strada in Champions o risalire in campionato?

"Dobbiamo coninutre a lavorare giorno dopo giorno, non pensiamo ad arrivare secondi o primi, noi pensiamo solo alla prossima partita".

Di seguito il tabellino del match fra Juventus ed Inter, 25° giornata di campionato:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (59' Cambiaso); Koopmeiners, K. Thuram (77' Locatelli); Conceicao (81' Yildiz), McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Kelly, Mbangula, Vlahovic. All.: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (62' M. Thuram); Dumfries, Barella, Calhanoglu (80' Zielinski), Mkhitaryan (80' Correa), Dimarco (62' Zalewski); Lautaro, Taremi (62' Carlos Augusto). A disp.: Martinez, Calligaris, de Vrij, Bisseck, Darmian, Frattesi, Asllani,.Arnautovic. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Maurizio Mariani (Roma)

Marcatore: 74' Conceicao (J)

Ammoniti: Conceicao (J) Barella (I).