Juventus, niente lesioni per McKennie. Allenamento mattutino in vista della Salernitana

Allenamento mattutino per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo il ko contro l'Atalanta, i bianconeri sono scesi in campo per preparare il match contro la Salernitana di martedì sera. Brutte notizie per quanto riguarda Federico Chiesa, l'attaccante azzurro dovrà rimanere fuori fino a gennaio a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Escluse lesioni per quanto riguarda Weston McKennie, le condizioni del giocatore verranno valutate nei prossimi giorni.