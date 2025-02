Juventus, no al ritiro punitivo. I dirigenti non parleranno e Thiago Motta non è in discussione

vedi letture

Non è previsto alcun intervento pubblico da parte di Cristiano Giuntoli o di altri dirigenti della Juventus dopo la clamorosa sconfitta in Coppa Italia contro l'Empoli che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla competizione. Lo racconta Sky Sport che spiega come nonostante il momento di grandissima difficoltà, con l'eliminazione dalla Coppa Italia che arriva dopo quelle in Champions League e in Supercoppa Italiana, il club bianconero non parlerà tramite i propri dirigenti.

Non è previsto, sempre secondo l'emittente, neanche il ritiro anticipato o punitivo per i giocatori, almeno per il momento. E poi c'è la questione relativa all'operato dello stesso Thiago Motta: al momento, viene spiegato, la posizione dell'ex allenatore del Bologna non è assolutamente in discussione.

Queste sono state le dure parole di Motta dopo l'eliminazione:

"Provo vergogna, abbiamo fatto un primo tempo per il quale mi sento di vergognarmi e spero che sia lo stesso anche per i miei giocatori. Possiamo sbagliare qualsiasi cosa, ma non l'atteggiamento. Ho sbagliato io a non far capire l'importanza di vestire una maglia come quella della Juventus, abbiamo meritato di non andare in semifinale. Spero che le critiche siano forti, il pubblico è stato anche troppo gentile per quanto visto nel primo tempo. Spero di vedere una reazione subito, mi vergogno di quello che ho visto e sento una grandissima responsabilità".