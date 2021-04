Juventus, non è scontata la conferma di Morata: Milik sempre un'opzione per l'attacco

vedi letture

Tanti momenti in attacco possibili per la Juventus. I bianconeri, impegnati sul campo oggi alle 15 contro l’Atalanta, potrebbero cambiare molto nel reparto offensivo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non sarebbe ancora scontata la permanenza di Alvaro Morata. Nel caso in cui lo spagnolo non dovesse essere confermato, ci sarebbe sempre l’opzione Arkadiusz Milik, ex Napoli e ora all’Olympique Marsiglia.