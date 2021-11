Juventus, nuovi accertamenti per Dybala: deciderà lui se giocare o meno contro la Lazio

vedi letture

Paulo Dybala è rientrato in Italia ieri con un volo privato dopo gli impegni con la Nazionale, ma stamani, prima di presentarsi alla Continassa, farà tappa al JMedical, dove verranno effettuati nuovi accertamenti diagnostici per stabilire l'entità dell'infortunio subito con l'Argentina. Gli esami strumentali effettuati in patria hanno escluso lesioni al soleo sinistro, ma c'è da capire l'entità dell'infiammazione che lo ha fermato nell'intervallo di Uruguay-Argentina. Il tempo per recuperare c'è, ma molto dipenderà dalle sensazioni dell'attaccante. Il giocatore non sente dolore, e questa è un'ottima notizia, e anche dal punto di vista dello spirito, il morale è alto. Allegri resta in attesa, contro la Lazio vorrebbe avere a disposizione anche la Joya. A riportarlo è Tuttosport.