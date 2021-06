Juventus, Paratici vorrebbe alcuni suoi pupilli al Tottenham: Bonucci e Rabiot su tutti

Fabio Paratici si muove a grandi falcate verso il Tottenham e sta già lavorando alla possibilità di portare con sé alcuni suoi ‘pupilli’ della Juventus. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il dirigente ha un debole per Leonardo Bonucci, portato a Torino alla sua prima stagione da dirigente bianconero. Il centrale di Viterbo non è intenzionato a lasciare la Juve, ma Paratici proverà comunque a fare un tentativo. Un altro giocatore voluto fortemente a Torino è Adrien Rabiot, preso a parametro zero. Il francese non è considerato un incedibile dalla Juve. E anche Gianluigi Buffon, che fu decisivo per l’approdo dello stesso Rabiot dal PSG alla Juve, potrebbe trovare spazio negli Spurs. Altre suggestioni sono Paulo Dybala e Dejan Kulusevski, anche se difficilmente la Juventus vorrà privarsene se non per offerte irrinunciabili.